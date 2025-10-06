В Киеве введут электронные пропуска и установят укрытия — решение Совета обороны

Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

В Киеве внедряют новые решения для усиления безопасности и жизнедеятельности города во время войны. Совет обороны столицы утвердил ряд важных шагов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета в понедельник, 6 октября.

Реклама

Читайте также:

В Киеве введут электронные пропуска и установят новые укрытия

По представлению начальника КГВА Тимура Ткаченко принято решение об упрощении процедур закупки, установки и подключения мобильных укрытий. Финансирование этих мероприятий будет осуществляться из городского бюджета через районные государственные администрации, а работы начнутся в ближайшее время.

Также Совет обороны поддержал создание электронной системы пропусков для движения транспорта во время комендантского часа. Это решение позволит согласовать действия военного командования и органов власти Киевской области в едином механизме контроля.

Заседание Совета обороны Киева. Фото: КМВА

Во время заседания рассматривали и вопросы финансирования подразделений Сил обороны и обеспечения столичной ПВО. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что Киев оказывает помощь всем частям, которые обращаются, однако военная администрация отметила, что часть подразделений до сих пор не получила необходимой поддержки.

КГВА подчеркнула важность прозрачного распределения средств и заявила, что изменение позиции городских властей по насущным вопросам позволит эффективнее обеспечивать жизнедеятельность столицы в условиях войны. В будущем формат заседаний Совета обороны будет обновлен с учетом накопленных вызовов военного времени.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко высказался о ряде новых решений по безопасности для столицы.

А также он заявил о том, что мэр Виталий Кличко наконец изменил свою позицию по обустройству укрытий в Киеве.