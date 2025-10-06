Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Совет обороны Киева провел заседание — какие решения приняли

Совет обороны Киева провел заседание — какие решения приняли

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:03
В Киеве введут электронные пропуска и установят укрытия — решение Совета обороны
Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

В Киеве внедряют новые решения для усиления безопасности и жизнедеятельности города во время войны. Совет обороны столицы утвердил ряд важных шагов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета в понедельник, 6 октября.

Реклама
Читайте также:

В Киеве введут электронные пропуска и установят новые укрытия

По представлению начальника КГВА Тимура Ткаченко принято решение об упрощении процедур закупки, установки и подключения мобильных укрытий. Финансирование этих мероприятий будет осуществляться из городского бюджета через районные государственные администрации, а работы начнутся в ближайшее время.

Также Совет обороны поддержал создание электронной системы пропусков для движения транспорта во время комендантского часа. Это решение позволит согласовать действия военного командования и органов власти Киевской области в едином механизме контроля.

Рада оборони Києва провела засідання
Заседание Совета обороны Киева. Фото: КМВА

Во время заседания рассматривали и вопросы финансирования подразделений Сил обороны и обеспечения столичной ПВО. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что Киев оказывает помощь всем частям, которые обращаются, однако военная администрация отметила, что часть подразделений до сих пор не получила необходимой поддержки.

КГВА подчеркнула важность прозрачного распределения средств и заявила, что изменение позиции городских властей по насущным вопросам позволит эффективнее обеспечивать жизнедеятельность столицы в условиях войны. В будущем формат заседаний Совета обороны будет обновлен с учетом накопленных вызовов военного времени.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко высказался о ряде новых решений по безопасности для столицы.

А также он заявил о том, что мэр Виталий Кличко наконец изменил свою позицию по обустройству укрытий в Киеве.

Виталий Кличко Киев безопасность Тимур Ткаченко КМВА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации