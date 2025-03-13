Рішення щодо транспорту у Києві відклали — підсумки Ради оборони

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: gov.ua

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів про результати засідання Ради оборони Києва, де розглядали ключові питання щодо роботи транспорту та логістичної безпеки столиці під час повітряних тривог. Він зазначив, що під час засідання не вдалося ухвалити низку важливих рішень через зволікання інших посадовців.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

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За його словами, основна дискусія точилася навколо відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Робоча група підготувала відповідний проєкт рішення, проте міська влада, зокрема мер Києва Віталій Кличко, не підтримала його. Ткаченко зазначив, що відсутність відповідального лідерства призводить до затягування вирішення важливих питань, а рішення про транспорт відправили на доопрацювання до наступної середи.

"Пан Кличко постійно говорить, що він відповідальний за життя людей, але поширює цю відповідальність виключно на комунальний транспорт. Три роки Ви не бачили, що відбувається з маршрутками під час тривог? За підсумками розгляду питання — вирішили доопрацювати рішення до наступної середи. Поза протоколом всі члени Ради оборони говорять, що транспорт повинен йти! Але, коли доходить до рішення — нічого", — повідомив Ткаченко.

Як функціонуватиме Південний міст під час тривог

Також під час засідання ухвалили рішення щодо Південного мосту. Відтепер рух для всіх видів транспорту буде відновлено, але поки що лише з лівого берега на правий. На зустрічній смузі обмеження залишаться через ремонтні роботи.

Окремо він підкреслив, що міська влада має контролювати якість та швидкість ремонту, адже міст є важливим логістичним об'єктом.

Крім цього, під час повітряних тривог буде перекрито одну смугу на Подільському мостовому переході та Дарницькому залізничному мосту в напрямку з лівого берега на правий.

Що буде з пошкодженими та покинутими автомобілями у Києві

Ще одним питанням, яке обговорювали на засіданні, стало вдосконалення алгоритму вивезення пошкоджених і покинутих автомобілів. За словами Ткаченка, усунено технічні проблеми, які уповільнювали процес, і тепер цей механізм працюватиме ефективніше.

Нагадаємо, раніше заступник голова КМДА Микола Поворозник розповідав, чи вирішили на нараді стосовно роботи громадського транспорту в Києві під час тривог.

Також у Києві тривають ремонтні роботи на шляхопроводі та трамвайних коліях.