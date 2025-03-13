Решение по транспорту в Киеве отложили — итоги Совета обороны

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: gov.ua

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о результатах заседания Совета обороны Киева, где рассматривали ключевые вопросы работы транспорта и логистической безопасности столицы во время воздушных тревог. Он отметил, что во время заседания не удалось принять ряд важных решений из-за промедления других должностных лиц.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

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По его словам, основная дискуссия шла вокруг возобновления движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Рабочая группа подготовила соответствующий проект решения, однако городские власти, в частности мэр Киева Виталий Кличко, не поддержали его. Ткаченко отметил, что отсутствие ответственного лидерства приводит к затягиванию решения важных вопросов, а решение о транспорте отправили на доработку до следующей среды.

"Господин Кличко постоянно говорит, что он ответственен за жизнь людей, но распространяет эту ответственность исключительно на коммунальный транспорт. Три года Вы не видели, что происходит с маршрутками во время тревог? По итогам рассмотрения вопроса — решили доработать решение до следующей среды. Вне протокола все члены Совета обороны говорят, что транспорт должен идти! Но, когда доходит до решения — ничего", — сообщил Ткаченко.

Как будет функционировать Южный мост во время тревог

Также во время заседания приняли решение по Южному мосту. Отныне движение для всех видов транспорта будет восстановлено, но пока только с левого берега на правый. На встречной полосе ограничения останутся из-за ремонтных работ.

Отдельно он подчеркнул, что городские власти должны контролировать качество и скорость ремонта, ведь мост является важным логистическим объектом.

Кроме этого, во время воздушных тревог будет перекрыта одна полоса на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту в направлении с левого берега на правый.

Что будет с поврежденными и брошенными автомобилями в Киеве

Еще одним вопросом, который обсуждали на заседании, стало совершенствование алгоритма вывоза поврежденных и брошенных автомобилей. По словам Ткаченко, устранены технические проблемы, которые замедляли процесс, и теперь этот механизм будет работать эффективнее.

Напомним, ранее заместитель председатель КГГА Николай Поворозник рассказывал, что решили на совещании относительно работы общественного транспорта в Киеве во время тревог.

Также в Киеве продолжаются ремонтные работы на путепроводе и трамвайных путях.