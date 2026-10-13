Рада вызвала Кличко в связи с подготовкой Киева к зиме: что известно

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко/Telegram

Во вторник, 13 октября, Верховная Рада поддержала предложение пригласить мэра Киева Виталия Кличко в парламент, чтобы заслушать его доклад о подготовке столицы к зиме в условиях войны. С этой инициативой выступила народный депутат Марьяна Безуглая, которая призвала парламентариев обсудить готовность города к возможным военным угрозам. За приглашение мэра проголосовали 151 народный депутат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама

Народные депутаты хотят заслушать Кличко по вопросу подготовки Киева к зиме

Марьяна Безуглая заявила, что парламент должен заслушать мэра столицы по вопросу готовности Киева к возможным вызовам в условиях войны.

"Вы видите, что происходит со столицей? Мы так ни разу не заслушали Кличко (мэра Киева — ред.). И этот вопрос не о политических партиях и силах...", — заявила Безуглая.

После этого парламентарии поддержали ее инициативу.

Читайте также:

Впоследствии Безуглая опубликовала пост, в котором отметила, что Кличко отчитается завтра.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Виталий Кличко призвал жителей столицы, у которых есть такая возможность, на время переехать к родственникам за пределы Киева из-за усиления российских обстрелов. Мэр пояснил, что город переживает сложный период, однако подчеркнул: о общей эвакуации речи не идет, ведь такой сценарий соответствовал бы целям России.

Также Новини.LIVE писали об оценке политического эксперта Евгения Прокопишина, который сравнил действия руководителей Киева и Харькова в условиях войны. Он раскритиковал призывы Кличко уезжать из столицы и привел пример Харькова, где, несмотря на регулярные обстрелы и близость к линии фронта, сохраняют бесплатный проезд в общественном транспорте, развивают подземные школы и обеспечивают бесплатным питанием людей, которые в этом нуждаются. По словам эксперта, Игорь Терехов, напротив, поощряет возвращение в город переселенцев и бизнеса, который переехал из-за войны, а киевским властям следует открыто оценить недостатки в подготовке столицы к кризисным ситуациям.