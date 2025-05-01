Обстріл Святошинського району — як виживають постраждалі кияни

Ліквідація наслідків російської ракетної атаки по Святошинському району в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після ракетного удару Росії по Києву 24 квітня у Святошинському районі сотні мешканців залишилися без житла, а деякі — без близьких. За офіційними даними, пошкоджено 106 будівель, з них 84 є житловими. Постраждалі змушені ночувати у під’їздах, коридорах чи тимчасово переїхали до знайомих. Допомогу постраждалим киянам організувала не влада, а волонтери.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE.

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Пані Галина розповіла, що живе в коридорі, бо дах і всі перегородки її квартири зруйновані. У її подруги на Авіаконструкторській обвалилася стіна — тепер вона з дитиною в тому самому будинку.

"А влада сильно не шевелиться, щоб якось допомогти, щоб якось хоча б підказати людям, що їм робить. Ніхто нічого не знає", — повідомила жінка.

Попри офіційні заяви про координацію зусиль, допомогу мешканці відчувають насамперед завдяки волонтерам. Саме вони облаштували пункт підтримки: годують не лише людей, а й комунальників, допомагають з будівельними роботами, закладають вибиті двері, прибирають уламки. Тим часом в Києві активізувалися мародери, які користуються моментом і грабують пошкоджені квартири. Волонтери розповіли, що вони намагаються захистити житло киян, хоча цим мала б займатися влада чи правоохоронці.

"Ми вчора забивали туди двері, бо туди залазять люди, діти. Це ж аварійна будівля. Чому ми? Ми мали підняти на ноги весь Київ, всі знайомства. Ми просто телефонували вже навіть 102. В мене лежить від мене особиста заява, щоб про цих людей згадали. Шановні, багато людей залишається в реанімаціях, в них винесені просто двері. В квартиру заходять вже багато заяв про викрадення телевізорів, побутової техніки, холодильників. Тобто ці мародери їм нічого не заважає тягнути холодильник серед ночі, тому що його треба продати", — розповіли волонтери.

У Київській міській адміністрації запевняють, що процес допомоги запущено. Нібито 46 постраждалих уже подали заявки на компенсацію оренди житла, понад 600 — на одноразову виплату. Виплати обіцяють розпочати до кінця тижня. Але мешканці вказують на інше: чимало з них не можуть отримати допомогу, бо в реєстрі відсутні навіть документи на право власності.

Нагадаємо, в.о. голови Шевченківської райдержадміністрації Олександр Поповцев розповів, які проблеми виникли із розселенням постраждалих киян від російських атак.

Нещодавно Новини.LIVE показали, що відбувається у Святошинському районі після російської атаки.