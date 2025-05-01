Обстрел Святошинского района — как выживают пострадавшие киевляне

Ликвидация последствий российской ракетной атаки по Святошинскому району в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После ракетного удара России по Киеву 24 апреля в Святошинском районе сотни жителей остались без жилья, а некоторые — без близких. По официальным данным, повреждено 106 зданий, из них 84 являются жилыми. Пострадавшие вынуждены ночевать в подъездах, коридорах или временно переехали к знакомым. Помощь пострадавшим киевлянам организовала не власть, а волонтеры.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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Галина рассказала, что живет в коридоре, потому что крыша и все перегородки ее квартиры разрушены. У ее подруги на Авиаконструкторской обвалилась стена - теперь она с ребенком в том же доме.

"А власть сильно не шевелится, чтобы как-то помочь, чтобы как-то хотя бы подсказать людям, что им делать. Никто ничего не знает", — сообщила женщина.

Несмотря на официальные заявления о координации усилий, помощь жители чувствуют прежде всего благодаря волонтерам. Именно они обустроили пункт поддержки: кормят не только людей, но и коммунальщиков, помогают со строительными работами, закладывают выбитые двери, убирают обломки. Тем временем в Киеве активизировались мародеры, которые пользуются моментом и грабят поврежденные квартиры. Волонтеры рассказали, что они пытаются защитить жилье киевлян, хотя этим должны были бы заниматься власти или правоохранители.

"Мы вчера забивали туда двери, потому что туда залезают люди, дети. Это же аварийное здание. Почему мы? Мы должны были поднять на ноги весь Киев, все знакомства. Мы просто звонили уже даже 102. У меня лежит от меня личное заявление, чтобы об этих людях вспомнили. Уважаемые, многие люди остаются в реанимациях, у них вынесены просто двери. В квартиру заходят уже много заявлений о похищении телевизоров, бытовой техники, холодильников. То есть этим мародерам ничего не мешает утащить холодильник среди ночи, потому что его надо продать", — рассказали волонтеры.

В Киевской городской администрации уверяют, что процесс помощи запущен. Якобы 46 пострадавших уже подали заявки на компенсацию аренды жилья, более 600 - на единовременную выплату. Выплаты обещают начать до конца недели. Но жители указывают на другое: многие из них не могут получить помощь, потому что в реестре отсутствуют даже документы на право собственности.

Напомним, и.о. председателя Шевченковской райгосадминистрации Александр Поповцев рассказал, какие проблемы возникли с расселением пострадавших киевлян от российских атак.

Недавно Новини.LIVE показали, что происходит в Святошинском районе после российской атаки.