Святошинський район після обстрілу 24 квітня — відео з місця удару

Пошкоджена автівка у Святошинському районі Києва внаслідок ракетного удару. Фото архівне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Комунальники продовжують роботи з ліквідації наслідків російської ракетної балістичної атаки по Києву. Зокрема, розбір завалів та будівельного сміття триває у Святошинському районі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Після масованого обстрілу Києва 24 квітня у Святошинському районі міста залишилися потрощені будівлі та понівечена інфраструктура. На опублікованих відео видно масштаби руйнувань: житлові будинки зазнали значних пошкоджень, значна площа довкола вкрита уламками.

Унаслідок атаки, за офіційними даними, загинуло 12 мирних жителів, серед них є діти. Майже 90 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці трагедії тривалий час працювали рятувальники та медики. Президент України Володимир Зеленский повідомив, що Росія завдала удару по Святошинському району північнокорейською балістичною ракетою.

Нагадаємо, 25 квітня завершили розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи. Вчора, 28 квітня у Києві пройшла церемонія поховання сім'ї Худя, де від ракетного удару загинули батько, мати та син — вижила лише донька.

Натомість в КМВА ініціювали термінове засідання Ради оборони столиці. Причиною цього стала дезорганізація в роботі міських комунальних служб після обстрілів — завали в Святошинському районі здебільшого робили волонтери, а не комунальники.