Ракетний удар по Києву 7 жовтня — деталі від Кличка

Наслідки обстрілів Києва. Архівне фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російська окупаційна армія зранку 7 жовтня випустила по Києву ракети "Кинджал". Протиповітряна оборона збила усі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є пошкодження.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

Читайте також:

Наслідки ракетної атаки на Київ

Оновлено 09:39. Мер Києва також додав, що у Соломʼянському районі столиці виникла пожежа. Можливо, внаслідок падіння уламків ракети.

"Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Віталія Кличка

За словами Кличка, уламки ворожих ракет впали у трьох районах міста. Зокрема:

Соломʼянському районі — там в кількох місцях падіння відбулось на відкритий простір;

Шевченківському районі — поблизу пішохідного переходу;

Голосіївському районі — падіння відбулося на тротуар, а в іншому місці уламок пробив дах службового мікроавтобуса.

"Наразі всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Київ не лише зранку, а й вночі. Ворог запускав по столиці "шахеди".

Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі ворога. В повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.