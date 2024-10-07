Ракетний удар по Києву 7 жовтня — деталі від Кличка

Ракетна атака на Київ — Кличко уточнив деталі щодо падіння уламків
Російська окупаційна армія зранку 7 жовтня випустила по Києву ракети "Кинджал". Протиповітряна оборона збила усі ворожі цілі, але внаслідок падіння уламків є пошкодження.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.
Наслідки ракетної атаки на Київ
Оновлено 09:39. Мер Києва також додав, що у Соломʼянському районі столиці виникла пожежа. Можливо, внаслідок падіння уламків ракети.
"Попередньо без потерпілих. Медики вже на місці. Інші служби прямують", — йдеться у повідомленні.
За словами Кличка, уламки ворожих ракет впали у трьох районах міста. Зокрема:
- Соломʼянському районі — там в кількох місцях падіння відбулось на відкритий простір;
- Шевченківському районі — поблизу пішохідного переходу;
- Голосіївському районі — падіння відбулося на тротуар, а в іншому місці уламок пробив дах службового мікроавтобуса.
"Наразі всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали Київ не лише зранку, а й вночі. Ворог запускав по столиці "шахеди".
Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі ворога. В повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
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