Ракетный удар по Киеву 7 октября — детали от Кличко

Последствия обстрела Киева. Архивное фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российская оккупационная армия утром 7 октября выпустила по Киеву ракеты "Кинжал". Противовоздушная оборона сбила все вражеские цели, но в результате падения обломков есть повреждения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

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Обновлено 09:39. Мэр Киева также добавил, что в Соломенском районе столицы возник пожар. Возможно, в результате падения обломков ракеты.

"Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы едут", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

По словам Кличко, обломки вражеских ракет упали в трех районах города. В частности:

Соломенском районе — там в нескольких местах падение произошло на открытое пространство;

Шевченковском районе — вблизи пешеходного перехода;

Голосеевском районе — падение произошло на тротуар, а в другом месте обломок пробил крышу служебного микроавтобуса.

"В настоящее время все службы направляются на места. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, оккупанты обстреливали Киев не только утром, но и ночью. Враг запускал по столице "шахеды".

Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели врага. В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Обошлось без разрушений и пострадавших.