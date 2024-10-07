Ракетный удар по Киеву 7 октября — детали от Кличко

Ракетная атака на Киев — Кличко уточнил детали относительно падения обломков
Российская оккупационная армия утром 7 октября выпустила по Киеву ракеты "Кинжал". Противовоздушная оборона сбила все вражеские цели, но в результате падения обломков есть повреждения.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
Последствия ракетной атаки на Киев
Обновлено 09:39. Мэр Киева также добавил, что в Соломенском районе столицы возник пожар. Возможно, в результате падения обломков ракеты.
"Предварительно без пострадавших. Медики уже на месте. Другие службы едут", — говорится в сообщении.
По словам Кличко, обломки вражеских ракет упали в трех районах города. В частности:
- Соломенском районе — там в нескольких местах падение произошло на открытое пространство;
- Шевченковском районе — вблизи пешеходного перехода;
- Голосеевском районе — падение произошло на тротуар, а в другом месте обломок пробил крышу служебного микроавтобуса.
"В настоящее время все службы направляются на места. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты обстреливали Киев не только утром, но и ночью. Враг запускал по столице "шахеды".
Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели врага. В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Обошлось без разрушений и пострадавших.
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