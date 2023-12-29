Ракетный удар по Киеву 29 декабря — есть погибшие и раненные

Обломки российской ракеты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, всего пострадали 18 человек. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэре Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 10:51. Под завалами в Подольском районе Киева, где занялся склад, ищут десять человек, сообщили в КМВА.

В КМВА также уточнили, что по состоянию на данный момент известно о 23 пострадавших в результате ракетной атаки на столицу. 20 из них госпитализировали. Один человек погиб. На местах работают все службы.

Кличко рассказал, что в результате ракетной атаки на столицу погибли два человека. Кроме того, известно о 18 пострадавших, госпитализированных в медучреждения города. Двум — медики оказали помощь на месте.

Также из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе уволили четырех человек.

Мэр также сообщил, что в столице уже возобновлено движение поездов по всем линиям метро.

"Станция "Лукьяновская" также уже работает в режиме перевозок. Киевский метрополитен работает в обычном режиме", — отметил он.

Чем враг обстреливал Киев

В КМВА рассказали, что сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил баражирующие боеприпасы типа "Shahed", крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Миг-31К.

"В общей сложности, в столице воздушная тревога длилась почти пять часов. Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям", — говорится в сообщении.

Украинская ПВО уничтожила над Киевом более трех десятков воздушных целей. Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие.

Последствия удара по столице

Подольский район

Вспыхнул пожар на складе на площади ориентировочно 3000 м2. На месте работает ГСЧС.

Святошинский район

Здесь загорелся нежилой многоэтажный дом и три автомобиля поблизости. По состоянию на данный момент оба пожара уже ликвидированы.

Шевченковский район

В этом районе пожар вспыхнул в недостроенном бизнес-центре, а также на территории гаражей, складских помещений и нежилой застройки. Кроме того, поврежден жилой дом.

Дарницкий район

Здесь обошлось без пожаров, но повреждены жилой многоэтажный дом и один частный дом.

"Символично, в стиле рашистов, что ровно год назад — 29 декабря 2022 года агрессор нанес по Киеву один из самых массированных комбинированных воздушных ударов по Украине. Над Киевом в тот день сбили 16 из 16 ракет. Как тогда, так и сейчас враг нас не сломал и не запугал. Мы выстоим на все. Верьте в Вооруженные Силы Украине", — напомнили в КМВА.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.