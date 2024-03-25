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Ракетна атака на Київ — скільки ворожих цілей знищила ППО

25 березня 2024 11:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракетна атака на Київ — скільки ворожих цілей знищила ППО
Робота ППО. Фото: Командування Повітряних сил
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти 25 березня випустили по Києву дві балістичні ракети. Усі повітряні цілі знищила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.

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Олещук розповів, що у понеділок, 25 березня, близько 10:30 ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. 

"Усі цілі знищено, наразі їхній тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Миколи Олещука у Telegram

Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи. 

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Печерському районі Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих

Київ
ППО
ракети
ракетний удар
Повітряні Сили ЗСУ

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