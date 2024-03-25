Ракетна атака на Київ — скільки ворожих цілей знищила ППО

Робота ППО. Фото: Командування Повітряних сил

Російські окупанти 25 березня випустили по Києву дві балістичні ракети. Усі повітряні цілі знищила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.

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Олещук розповів, що у понеділок, 25 березня, близько 10:30 ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

"Усі цілі знищено, наразі їхній тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Миколи Олещука у Telegram

Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Це пов'язано із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. У столиці лунали вибухи.

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Печерському районі Києва є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих.