Ракетная атака на Киев — сколько вражеских целей уничтожила ПВО

Работа ПВО. Фото: Командование Воздушных сил

Российские оккупанты 25 марта выпустили по Киеву две баллистические ракеты. Все воздушные цели уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram.

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Олещук рассказал, что в понедельник, 25 марта, около 10:30 враг нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

"Все цели уничтожены, сейчас их тип устанавливается. Спасибо защитникам неба за боевую работу!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Николая Олещука в Telegram

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Это связано с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма. В столице раздавались взрывы.

В результате обстрелов российских оккупантов в Печерском районе Киева есть повреждения в результате падения обломков.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших.