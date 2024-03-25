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Ракетная атака на Киев — сколько вражеских целей уничтожила ПВО

25 марта 2024 11:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетная атака на Киев — сколько вражеских целей уничтожила ПВО
Работа ПВО. Фото: Командование Воздушных сил
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты 25 марта выпустили по Киеву две баллистические ракеты. Все воздушные цели уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram.

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Олещук рассказал, что в понедельник, 25 марта, около 10:30 враг нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

"Все цели уничтожены, сейчас их тип устанавливается. Спасибо защитникам неба за боевую работу!" — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Николая Олещука в Telegram

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Это связано с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма. В столице раздавались взрывы.

В результате обстрелов российских оккупантов в Печерском районе Киева есть повреждения в результате падения обломков.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших.

Киев
ПВО
ракеты
ракетный удар
Воздушные Силы ВСУ

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