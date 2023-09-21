Ракетная атака на Киев: в КГВА подытожили последствия обстрела по столице

Последствия обстрела Киева 21 сентября. Фото: t.me/VA_Kyiv

Под утро 21 сентября Россия атаковала Киев ракетами, над городом было около 20 целей. При этом обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает КГВА.

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Обломки ракеты в Дарницком районе

Обломки упали на нежилое здание, но оно не загорелось. На автосервисе произошел пожар площадью 400 кв.м, где вспыхнули стоящие рядом машины. В двухэтажном общежитии были повреждены окна.

Из-за происшествия семь человек получили травмы, среди них одна 9-летняя девочка. Почти все пострадавшие получили резаные раны. Троих из них отправили в больницу, остальным оказали первую помощь на месте. По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает.

Обломки ракет в Шевченковском районе

В Шевченковском районе газовая труба получила повреждения, но пожара не произошло. Кроме того, в жилом здании от взрывной волны двери были выбиты и окна повреждены, а в нежилом многоэтажном здании окна также пострадали. Данных о пострадавших пока нет.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 21 сентября, в Киеве были слышны взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские ракеты над столицей, однако в результате падения обломков есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Соответствующие службы работают на месте.