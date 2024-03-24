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Ракетна атака на Київ — уламки впали на території житлової забудови

24 березня 2024 07:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракетна атака на Київ — уламки впали на території житлової забудови
Робота ППО. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни в неділю, 24 березня, здійснили другий масований ракетний удар по Києву за останні чотири доби. Для цього ворог запустив крилаті ракети з бортів стратегічної авіації.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації в Telegram.

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Ракетна атака на Київ 24 березня

Так, пуски ракет відбулися з району Енгельса Саратовської області РФ — вони заходили групами, з північного напрямку. 

Сили та засоби протиповітряної оборони збили близько 10 російських ракет у небі над Києвом та в районі.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району.

Водночас у Шевченківському районі уламки впали на територію паркової зони та житлової забудови.

"Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння", — уточнили в КМВА.

На місцях працюють оперативні служби, наразі відсутня інформація щодо постраждалих.

КМВА про атаку на Київ 24 березня
Скриншот допису КМВА
КМВА про атаку на Київ 24 березня
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 21 березня росіяни здійснили масований обстріл Києва. Так, російські ракети були спрямовані на об'єкти ГУР, але всі цілі збили сили ППО.

Також ми писали, що під час масованої атаки столиці постраждав склад інтернет-магазину ROZETKA. Будівля та службовий транспорт отримали значні пошкодження.

Київ
ППО
війна в Україні
атака
ракетний удар

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