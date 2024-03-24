Ракетна атака на Київ — уламки впали на території житлової забудови

Робота ППО. Ілюстративне фото: AP

Росіяни в неділю, 24 березня, здійснили другий масований ракетний удар по Києву за останні чотири доби. Для цього ворог запустив крилаті ракети з бортів стратегічної авіації.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації в Telegram.

Читайте також:

Ракетна атака на Київ 24 березня

Так, пуски ракет відбулися з району Енгельса Саратовської області РФ — вони заходили групами, з північного напрямку.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили близько 10 російських ракет у небі над Києвом та в районі.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району.

Водночас у Шевченківському районі уламки впали на територію паркової зони та житлової забудови.

"Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння", — уточнили в КМВА.

На місцях працюють оперативні служби, наразі відсутня інформація щодо постраждалих.

Скриншот допису КМВА

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 21 березня росіяни здійснили масований обстріл Києва. Так, російські ракети були спрямовані на об'єкти ГУР, але всі цілі збили сили ППО.

Також ми писали, що під час масованої атаки столиці постраждав склад інтернет-магазину ROZETKA. Будівля та службовий транспорт отримали значні пошкодження.