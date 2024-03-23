У Києві чоловік стріляв з балкона — що відомо

Будинки у Києві. Фото ілюстративне: КМДА

У Києві у суботу, 23 березня, невідомий відкрив стрілянину з балкона багатоповерхівки. Це сталося на Позняках.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Стрілянина у Києві

За інформацією місцевих, винуватця, який відкрив вогонь, вже затримали. Він нібито стріляв зі стартового пістолета, який не належить до категорії вогнепальної зброї.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, поліція Київщини "на гарячому" затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України. Це сталося під час отримання ним хабаря у розмірі 600 тисяч доларів.

Також в Дніпровському районі Києва стався шокуючий випадок вбивства, у якому обвинувачується батько загиблого. За даними слідства, чоловік розчленував сина, а рештки замурував у гаражі.