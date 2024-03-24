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Ракетная атака на Киев — обломки упали на территории жилой застройки

24 марта 2024 07:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетная атака на Киев — обломки упали на территории жилой застройки
Работа ПВО. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне в воскресенье, 24 марта, нанесли второй массированный ракетный удар по Киеву за последние четыре дня. Для этого враг запустил крылатые ракеты с бортов стратегической авиации.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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Так, пуски ракет были из района Энгельса Саратовской области РФ — они заходили группами, с северного направления.

Силы и средства противовоздушной обороны сбили около 10 российских ракет в небе над Киевом и в районе.

В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района.

В Шевченковском районе обломки упали на территорию парковой зоны и жилой застройки.

"Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания", — уточнили в КГВА.

На местах работают оперативные службы, отсутствует информация о пострадавших.

КМВА об атаке на Киев 24 марта
Скриншот поста КГВА
КМВА об атаке на Киев 24 марта
Скриншот поста КГВА

Напомним, 21 марта россияне совершили массированный обстрел Киева. Так, российские ракеты были направлены на объекты ГУР, но все цели сбили силы ПВО.

Также мы писали, что в ходе массированной атаки столицы пострадал состав интернет-магазина ROZETKA. Здание и служебный транспорт получили серьезные повреждения.

Киев
ПВО
война в Украине
атака
ракетный удар

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