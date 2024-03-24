Ракетная атака на Киев — обломки упали на территории жилой застройки
Россияне в воскресенье, 24 марта, нанесли второй массированный ракетный удар по Киеву за последние четыре дня. Для этого враг запустил крылатые ракеты с бортов стратегической авиации.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.
Ракетная атака на Киев 24 марта
Так, пуски ракет были из района Энгельса Саратовской области РФ — они заходили группами, с северного направления.
Силы и средства противовоздушной обороны сбили около 10 российских ракет в небе над Киевом и в районе.
В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района.
В Шевченковском районе обломки упали на территорию парковой зоны и жилой застройки.
"Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания", — уточнили в КГВА.
На местах работают оперативные службы, отсутствует информация о пострадавших.
Напомним, 21 марта россияне совершили массированный обстрел Киева. Так, российские ракеты были направлены на объекты ГУР, но все цели сбили силы ПВО.
Также мы писали, что в ходе массированной атаки столицы пострадал состав интернет-магазина ROZETKA. Здание и служебный транспорт получили серьезные повреждения.
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