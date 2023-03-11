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Ракетна атака по Києву: влада розповіла, яка ситуація з тепло та електропостачанням у місті

11 березня 2023 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Відключення електроенергії в місті відсутні
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупаційні війська 9 березня завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, зокрема, низка вибухів пролунала у Києві. Наразі інфраструктура столиці відновлюється після обстрілів.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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За словами начальник КМВА Сергія Попка, відключення електроенергії в місті відсутні. Водопостачання працює у штатному режимі. А теплопостачання повертають в оселі киян настільки швидко, наскільки це можливо. 

"Зараз без теплопостачання 8% споживачів. Вже сьогодні плануємо завершити аварійно-ремонтні роботи і відновити стабільне функціонування усієї інфраструктури Києва", — наголосив Попко.

Ракетна атака по Києву

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, вибухи сталися у Голосіївському районі столиці. 

Окрім того, пролунав вибух і у Святошинському районі Києва. Біля одного з будинків горіли автівки. Медики госпіталізували двох постраждалих зі Святошинського району столиці. Наразі по допомогу звернулися троє людей.

В житловому кварталі уламки збитої ракети впали на стоянки біля будинків. Кілька автівок загорілися, пожежу ліквідували рятувальники. Двох людей госпіталізували, смертей внаслідок ворожої атаки на Київ немає. 

У сусідніх будівлях вибиті вікна, щонайменше два десятки автівок побиті — вилетіло скло, уламки пробили метал. Наразі збираються власники автомобілів і разом з правоохоронцями складають акти про пошкодження. 

Територію огородили. Пропускають лише деяких мешканців будинків при пред’явленні документу. Також працюють військові, які оглядають територію. 

Також, за словами Кличка, після ракетного удару по столиці довелося застосувати екстрені відключення електроенергії. Це, своєю чергою, спричинило відключення опалення у частині районів Києва.

Школи Київської області переведені на дистанційний формат навчання. Такі рекомендації ухвалені Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, ISW пояснив мету російської наймасовішої ракетної атаки по Україні 9 березня. За словами аналітиків, обстріл мав на меті політичний успіх, а не воєнний. 

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