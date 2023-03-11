Ракетная атака по Киеву: власти рассказали, какая ситуация с теплом и электроснабжением в городе

Отключение электроэнергии в городе отсутствует

Российские оккупационные войска 9 марта нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, в частности, ряд взрывов прогремел в Киеве. В настоящее время инфраструктура столицы восстанавливается после обстрелов.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Какая ситуация с теплом и электроснабжением в городе

По словам начальника КМВА Сергея Попко, отключения электроэнергии в городе отсутствуют. Водоснабжение работает в штатном режиме. А теплоснабжение возвращают в дома киевлян настолько быстро, насколько это возможно.

"Сейчас без теплоснабжения 8% потребителей. Уже сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева", — подчеркнул Попко.

Ракетная атака по Киеву

По информации мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, раздался взрыв и в Святошинском районе Киева. У одного из домов горели автомобили. Медики госпитализировали двух пострадавших из Святошинского района столицы. Сейчас за помощью обратились три человека.

В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки у домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.

В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе со стражами порядка составляют акты о повреждениях.

Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Также работают военные, которые осматривают территорию.

Также, по словам Кличко, после ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.

Школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Напомним, ISW объяснил цель российской массовой ракетной атаки по Украине 9 марта. По словам аналитиков, обстрел имел целью политический успех, а не военный.