Ракетный удар по Святошинскому району Киева: погибли три поколения одной семьи

Разрушенный дом в Святошинском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

В Святошинском районе Киева российская ракета разрушила частный дом, в результате чего загорелось одноэтажное здание площадью около 100 квадратных метров. Под завалами погибли две женщины, ещё одна пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Три поколения семьи оказались под завалами, выжил только молодой человек, который в ту ночь был у друзей.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова с места событий.

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Российская ракета разрушила частный дом

В Святошинском районе столицы вражеский снаряд попал в одноэтажный частный дом. В результате удара возник масштабный пожар, площадь которого достигла около 100 квадратных метров.

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Из-под обломков дома спасатели извлекли тела двух погибших. Еще одна пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Взрывная волна также повредила около десятка соседних домов. В них выбило окна и двери, разрушило крыши, а часть домов осталась без коммуникаций.

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Сосед погибшей семьи о российской атаке

Житель одного из соседних домов Игорь рассказал, что от разрушенного дома его отделяли лишь несколько метров и забор.

Последствия вражеского попадания в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE

"В первые минуты прилетело, взорвалось, загорелось. Окна вылетели, двери вылетели. Ну ужас, а что, еще рассказать? Это паника, паника. Мы бросились укрываться от осколков, крыша тоже загорелась", — рассказал мужчина.

Погибли три поколения одной семьи

Местная жительница Лариса, которая знала семью, проживавшую в разрушенном доме, рассказала, что в результате удара погибли три поколения.

Дом разрушен в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE

"Три поколения. Тетя Мария — 96 лет, потом Оля — где-то под 70 лет и Женя — 46. Оля, говорят, умерла в скорой. А мальчик [родственник погибших — ред.] был у друзей, ночевал там и, слава Богу, он жив", — рассказала женщина.

Также в Святошинском районе столицы развернули штаб помощи. Жители поврежденных домов могут обратиться туда для оформления компенсации и получения выплат по городским программам.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Вышгороде Киевской области в результате массированной ракетной атаки РФ погиб ребёнок 2012 года рождения. Российская ракета разрушила частный жилой дом, а во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили ребенка под обломками.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российского обстрела Киева, который продолжался с вечера 29-го до ночи 30 сентября, погибли два человека, ещё четверо получили ранения. В столице зафиксировали разрушения и пожары в четырёх районах города.