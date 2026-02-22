Росіяни атакували Київщину 22 лютого — які наслідки

Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 22 лютого російські війська атакували Київську область. Внаслідок ворожих ударів дронами та ракетами є постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Атака РФ на Київщину 22 лютого — які наслідки

Цієї ночі окупанти здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по мирних населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури Київської області.

Станом на 7:58 наслідки зафіксовано у п’яти районах.

На жаль, внаслідок атаки РФ постраждала людина. У Бориспільському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

За попередньою інформацією, жінка отримала травми від уламків скла — їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано.

У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі. Пожежу ліквідовано.

П’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у Фастівському районі.

За даними очільника КОВА, з-під завалів врятовано 8 осіб. Серед них одна дитина.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень та приватного будинку.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків.

Атака РФ на Київ та Київщину 22 лютого — що відомо

Сьогодні під ранок, 22 лютого, у Київській області під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах інформували про загрозу застосування ударних безпілотників.

Також гучні вибухи цієї ночі чули мешканці столиці. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі у напрямку Києва.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що російські війська атакують Київ балістикою.