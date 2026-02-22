Видео
Массированная атака РФ на Киевщину — есть разрушения и раненые

Массированная атака РФ на Киевщину — есть разрушения и раненые

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 08:59
Атака на Киевскую область 22 февраля — есть пострадавшие
Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 22 февраля российские войска нанесли удары по Киевской области. В результате атак с применением дронов и ракет пострадали мирные жители.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Атака РФ на Киевскую область 22 февраля — какие последствия

Этой ночью оккупанты совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры Киевской области.

По состоянию на 7:58 последствия зафиксированы в пяти районах.

К сожалению, в результате атаки РФ пострадал человек. В Бориспольском районе в результате вражеского обстрела поврежден частный дом.

По предварительной информации, женщина получила травмы от осколков стекла — ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также в этом районе возник пожар хозяйственной постройки фермы. Возгорание локализовано.

В Броварском районе повреждены 10 помещений в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован.

Пять частных домов получили повреждения в Фастовском районе.

По данным главы КОВА, из-под завалов спасены 8 человек. Среди них один ребенок.

В Бучанском районе повреждены два частных дома и автомобиль.

В Обуховском районе зафиксировано повреждение складских помещений и частного дома.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба.

Атака РФ на Київщину 22 лютого наслідки
Скриншот сообщения Калашника/Telegram

Атака РФ на Киев и Киевскую область 22 февраля — что известно

Сегодня под утро, 22 февраля, в Киевской области во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. В Воздушных силах информировали об угрозе применения ударных беспилотников.

Также громкие взрывы этой ночью слышали жители столицы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях в направлении Киева.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что российские войска атакуют Киев баллистикой.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
