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Головна Київ Ранкова атака РФ на Київ: загинули двоє постраждалих

Ранкова атака РФ на Київ: загинули двоє постраждалих

Ua ru
11 вересня 2026 11:46
Атака РФ на Київ: двоє постраждалих померли від травм
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Києва

Внаслідок ранкової атаки російських військ на Київ 11 вересня постраждали восьмеро людей. Двоє поранених, які отримали травми під час удару по одній із автозаправних станцій столиці, померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ

Шістьох із поранених медики госпіталізували, ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

Ранкова атака РФ на Київ: загинули двоє постраждалих - фото 1
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Двоє постраждалих померли у лікарні, тож загальна кількість загиблих внаслідок атаки зросла до двох.

Ранкова атака РФ на Київ: загинули двоє постраждалих - фото 2
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Києва
Ранкова атака РФ на Київ: загинули двоє постраждалих - фото 3
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Києва

За інформацією ДСНС, серед постраждалих також є рятувальник.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська у ніч на 11 вересня атакували Київ ударними безпілотниками. У Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА загорілася дев’ятиповерхівка, постраждали восьмеро людей, двох із них госпіталізували з опіками.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 вересня російські війська завдали удару по Голосіївському району Києва. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, було майже зруйновано АЗС, пошкоджено зупинку та виникли масштабні пожежі у восьмиповерховій нежитловій будівлі й на генераторах.

Віталій Кличко Київ АЗС війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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