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Главная Киев Утренняя атака РФ на Киев: двое пострадавших погибли

Утренняя атака РФ на Киев: двое пострадавших погибли

Ua ru
11 сентября 2026 11:46
Атака РФ на Киев: двое пострадавших скончались от полученных травм
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Киева

В результате утренней атаки российских войск на Киев 11 сентября пострадали восемь человек. Двое раненых, получивших травмы во время удара по одной из автозаправочных станций столицы, скончались.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев

Шестерых из раненых медики госпитализировали, еще одному пострадавшему оказали помощь на месте.

Утренняя атака РФ на Киев: двое пострадавших погибли - фото 1
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Двое пострадавших скончались в больнице, поэтому общее число погибших в результате атаки возросло до двух.

Утренняя атака РФ на Киев: двое пострадавших погибли - фото 2
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Киева
Утренняя атака РФ на Киев: двое пострадавших погибли - фото 3
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Киева

По информации ГСЧС, среди пострадавших также есть спасатель.

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Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в ночь на 11 сентября атаковали Киев ударными беспилотниками. В Днепровском районе в результате попадания БПЛА загорелось девятиэтажное здание, пострадали восемь человек, двое из них были госпитализированы с ожогами.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 сентября российские войска нанесли удар по Голосеевскому району Киева. В результате атаки пострадали четыре человека, была почти полностью разрушена АЗС, повреждена остановка, а также возникли масштабные пожары в восьмиэтажном нежилом здании и на генераторах.

Виталий Кличко Киев АЗС война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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