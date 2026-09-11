Атака РФ на Київ: постраждали восьмеро людей

Рятувальники на місці пожежі. Фото: поліція Києва

Російські війська вночі знову атакували Київ ударними безпілотниками. У Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджена дев’ятиповерхівка, де виникла пожежа з першого по п’ятий поверхи. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ

Також відомо про постраждалу 23-річну дівчину, яка отримала осколкове поранення. Медики надали допомогу ще п’ятьом громадянам, однак їх не госпіталізували.

Поліція на місці російської атаки. Фото: Telegram/поліція Києва

Наразі на місці атаки працюють слідчо-оперативні групи районного управління поліції. Правоохоронці документують наслідки російського удару та фіксують пошкодження, завдані цивільній інфраструктурі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 вересня російські війська завдали удару по Голосіївському району Києва, внаслідок чого постраждали четверо людей. Атака майже повністю зруйнувала АЗС, пошкодила зупинку та спричинила масштабні займання у восьмиповерховій нежитловій будівлі й на генераторах.

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Як повідомляли Новини.LIVE, завод REEVA у Білій Церкві зазнав суттєвих пошкоджень унаслідок прямого влучання російського безпілотника під час атаки 8 вересня. Через це підприємство тимчасово не може виробляти та відвантажувати продукцію, тому окремі товари бренду можуть зникнути з полиць магазинів.