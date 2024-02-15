Ранкові вибухи у Києві — кількість пошкоджених об'єктів зросла
В Київській області продовжується ліквідація наслідків ранкової ракетної атаки російських загарбників. В даний момент збільшилася кількість пошкоджених об’єктів.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у четвер, 15 лютого.
Наслідки обстрілу Києва 16 лютого
"Станом на 18:00 — це 21 приватний будинок. У них частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни", — говориться у повідомленні.
В ОВА також повідомили, що загиблих та потерпілих немає.
Крім того, розповів Кравченко, уламками пошкоджено один автомобіль, а також дев'ять нежитлових об’єктів — паркани, гаражі, господарські приміщення.
"Оперативні групи продовжують збирати інформацію. Всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами", — повідомили в ОВА.
В ОВА запевнили, що власники пошкоджених будинків вже отримують необхідну допомогу.
Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.
У Київській області та Києві пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.
Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.
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