Ранкові вибухи у Києві — кількість пошкоджених об'єктів зросла

Руйнування приватного будинку через ракетний обстріл РФ. Фото: Бучанська міська рада

В Київській області продовжується ліквідація наслідків ранкової ракетної атаки російських загарбників. В даний момент збільшилася кількість пошкоджених об’єктів.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у четвер, 15 лютого.

Наслідки обстрілу Києва 16 лютого

"Станом на 18:00 — це 21 приватний будинок. У них частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни", — говориться у повідомленні.

В ОВА також повідомили, що загиблих та потерпілих немає.

Крім того, розповів Кравченко, уламками пошкоджено один автомобіль, а також дев'ять нежитлових об’єктів — паркани, гаражі, господарські приміщення.

"Оперативні групи продовжують збирати інформацію. Всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами", — повідомили в ОВА.

В ОВА запевнили, що власники пошкоджених будинків вже отримують необхідну допомогу.

Пошкоджена будівля на Київщині. Фото: Бучанська міська рада/Telegram

Нагадаємо, 15 лютого війська РФ завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Повідомлялося про низку вибухів у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах.

У Київській області та Києві пролунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.