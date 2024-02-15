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Утренние взрывы в Киеве — количество поврежденных объектов возросло

15 февраля 2024 20:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Утренние взрывы в Киеве — количество поврежденных объектов возросло
Разрушение частного дома из-за ракетных обстрелов РФ. Фото: Бучанский городской совет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области продолжается ликвидация последствий утренней ракетной атаки российских захватчиков. В настоящее время увеличилось количество поврежденных объектов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в четверг, 15 февраля.

Последствия обстрела Киева 16 февраля

"По состоянию на 18:00 это 21 частный дом. У них частично выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены", — говорится в сообщении.

В ОВА также сообщили, что погибших и пострадавших нет.

Кроме того, рассказал Кравченко, обломками поврежден один автомобиль, а также девять нежилых объектов — заборы, гаражи, хозяйственные помещения.

"Оперативные группы продолжают собирать информацию. Все факты военных преступлений фиксируются правоохранительными органами", — сообщили в ОВА.

В ОВА заверили, что владельцы поврежденных домов уже получают необходимую помощь.

область
Поврежденное здание в Киевской области. Фото: Бучанский городской совет/Telegram

Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

В Киевской области и Киеве раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.

Киев
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Киевская военная администрация
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