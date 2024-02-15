Утренние взрывы в Киеве — количество поврежденных объектов возросло
В Киевской области продолжается ликвидация последствий утренней ракетной атаки российских захватчиков. В настоящее время увеличилось количество поврежденных объектов.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в четверг, 15 февраля.
Последствия обстрела Киева 16 февраля
"По состоянию на 18:00 это 21 частный дом. У них частично выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены", — говорится в сообщении.
В ОВА также сообщили, что погибших и пострадавших нет.
Кроме того, рассказал Кравченко, обломками поврежден один автомобиль, а также девять нежилых объектов — заборы, гаражи, хозяйственные помещения.
"Оперативные группы продолжают собирать информацию. Все факты военных преступлений фиксируются правоохранительными органами", — сообщили в ОВА.
В ОВА заверили, что владельцы поврежденных домов уже получают необходимую помощь.
Напомним, 15 февраля войска РФ нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.
В Киевской области и Киеве раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.
Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.
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