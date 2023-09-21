Ранковий обстріл Києва: місцева влада розповіла про наслідки атаки

Наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА

Зранку 21 вересня, росіяни вкотре атакували Київ. Загалом, окупанти випустили по столиці 20 крилатих ракет, усі їх ліквідувала українська ППО.

Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації та мер Києва Віталій Кличко.

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"Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо, окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 близько з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС . Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", — йдеться у повідомленні.

Однак, внаслідок падіння уламків є пошкодження в кількох районах столиці, зокрема:

Шевченківський район (в цьому районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння).

Дарницький район (тут уламками пошкоджено чимало приміщень та припарковані автомобілі. Усі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного об'єкта, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. Постраждали семеро людей. Троє з них у лікарнях міста, четверо отримали допомогу на місці).

Святошинський район (тут внаслідок російського обстрілу були перебої з електрикою, проте енергетики вже відновили електропостачання).

Голосіївський район (в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає).

"Тривога в Києві тривала понад дві години. Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення! Лише уявіть — півтора місяця безперервної тривоги! Ми це перенесли і ще багато чого здолаємо разом", — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі.