Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ранковий обстріл Києва: місцева влада розповіла про наслідки атаки arrow

Ранковий обстріл Києва: місцева влада розповіла про наслідки атаки

21 вересня 2023 07:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ранковий обстріл Києва: місцева влада розповіла про наслідки атаки
Наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 21 вересня, росіяни вкотре атакували Київ. Загалом, окупанти випустили по столиці 20 крилатих ракет, усі їх ліквідувала українська ППО.

Про це розповіли у Київській міській військовій адміністрації та мер Києва Віталій Кличко

Читайте також:

Деталі ракетної атаки на Київ 21 вересня

"Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо, окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 близько з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС . Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", — йдеться у повідомленні.

Однак, внаслідок падіння уламків є пошкодження в кількох районах столиці, зокрема:

Шевченківський район (в цьому районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння).

Дарницький район (тут уламками пошкоджено чимало приміщень та припарковані автомобілі. Усі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного об'єкта, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. Постраждали семеро людей. Троє з них у лікарнях міста, четверо отримали допомогу на місці).

Святошинський район (тут внаслідок російського обстрілу були перебої з електрикою, проте енергетики вже відновили електропостачання).

Голосіївський район (в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає). 

"Тривога в Києві тривала понад дві години. Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення! Лише уявіть — півтора місяця безперервної тривоги! Ми це перенесли і ще багато чого здолаємо разом", — розповів начальник КМВА Сергій Попко. 

Нагадаємо, через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз