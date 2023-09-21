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Утренний обстрел Киева: местные власти рассказали о последствиях атаки

21 сентября 2023 07:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Утренний обстрел Киева: местные власти рассказали о последствиях атаки
Последствия утренней ракетной атаки в Киев. Фото: КМВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 21 сентября, россияне в очередной раз атаковали Киев. В общем, оккупанты выпустили по столице 20 крылатых ракет, все их ликвидировала украинская ПВО.

Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.

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"Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно, оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 с десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей", — говорится в сообщении.

Однако вследствие падения обломков есть повреждения в нескольких районах столицы, в частности:

Шевченковский район (в этом районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания).

Дарницкий район (здесь обломками повреждено немало помещений и припаркованные автомобили. Все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. Пострадали семь человек. Трое из них в больницах города, четверо получили помощь на месте).

Святошинский район (здесь в результате российских обстрелов были перебои с электричеством, однако энергетики уже возобновили электроснабжение).

Голосеевский район (в части, находящейся в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет).

"Тревога в Киеве длилась более двух часов. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения! Только представьте — полтора месяца непрерывной тревоги! Мы это перенесли и еще многое преодолеем вместе", — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, из-за утренних обстрелов в Киеве ряд электропоездов интерсити задерживается. Есть некоторые изменения в движении.

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