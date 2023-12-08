Закриття метро у Києві - який транспорт запустить КМДА

Закриття метро у Києві. Фото: з відкритих джерел

Киян приголомшила новина від КМДА про закриття шести станцій метрополітену на пів року. Там будуть проводити ремонтні роботи, а киянам влада обіцяє альтернативний транспорт.

Однак в КМДА досі не визначилися, на чому будуть їздити люди, розповів Новини.LIVE депутат Київради Андрій Вітренко.

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Закриття метро у Києві

"Наскільки мені відомо, то лише розробляється план введення альтернативних маршрутів. Враховуючи, що вчора програма транспорту приймалася три рази, і її так і не прийняли, тому директору треба якісніше робити муніципальні програми", — заявив Вітренко.

Також він додав, що закриття станцій на ремонт не уникнути. Адже, за його інформацією, там критична ситуація. А от чому такі роботи не провели в теплі пори року — питання відкрите.

"Стратегічне і тактичне планування не є сильною складовою КМДА. Транспортної політики немає", — додав Вітренко.

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас маршрути-дублери наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.