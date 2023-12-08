Закрытие метро в Киеве – какой транспорт запустит КГГА

Закрытие метро в Киеве. Фото: из открытых источников

Киевлян ошеломила новость от КГГА о закрытии шести станций метрополитена на полгода. Там будут проводить ремонтные работы, а киевлянам власти обещают альтернативный транспорт.

Однако в КГГА до сих пор не определились, на чем будут ездить люди, рассказал Новини.LIVE депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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Закрытие метро в Киеве

"Насколько мне известно, то только разрабатывается план введения альтернативных маршрутов. Учитывая, что вчера программу транспорта принимали три раза и так и не приняли, поэтому директору нужно качественнее делать муниципальные программы" , – заявил Витренко.

Также он добавил, что закрытия станций по ремонту не избежать. Ведь, по его информации, там критическая ситуация. А вот почему такие работы не провели в теплое время года — вопрос открытый.

"Стратегическое и тактическое планирование не является сильной составляющей КГГА. Транспортной политики нет" , — добавил Витренко.

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.