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​​​​​​​Речник ПС Ігнат пояснив, якими ракетами росіяни ударили по Києву

29 травня 2023 12:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Речник ПС Ігнат пояснив, якими ракетами росіяни ударили по Києву
Юрій Ігнат, прессекретар командування ПС ЗСУ. Фото: АрміяInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогоднішній російський удар по Києву був, здійснений, імовірно, ракетами класу "Іскандер". Ракети, спрямовані на українську столицю, летіли за балістичною траєкторією.

Про це прессекретар командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Удар "Іскандерами"

За словами Юрія Ігната, атака на Київ 29 травня була, імовірно, здійснена за допомогою ракет класу “Іскандер”. Ракети летіли за балістичною траєкторією.

"Вони різних модифікацій. "Іскандер-М" — це балістична ракета, а є "Іскандер-К" — це крилата ракета", — наголосив речник Повітряних сил.

Він пообіцяв згодом уточнити, яким саме видом озброєння був завданий удар.

Усе збили

За інформацією керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, усі повітряні цілі над столицею були збиті.

"За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено", — наголосив Попко.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня, вдень російські окупаційні війська вкотре обстріляли ракетами Київ.

У КМВА повідомили, що уламки збитих ракет виявили у трьох районах столиці, як на правому, так і на лівому березі Дніпра.

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