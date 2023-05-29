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​​Речник ПС Игнат объяснил, какими ракетами россияне ударили по Киеву

29 мая 2023 12:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​Речник ПС Игнат объяснил, какими ракетами россияне ударили по Киеву
Юрий Игнат, пресс-секретарь командования ПС ВСУ. Фото: АрмияInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодняшний российский удар по Киеву был, предположительно, осуществлен ракетами класса "Искандер". Ракеты, направленные на украинскую столицу, летели по баллистической траектории.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Удар "Искандерами"

По словам Юрия Игната, атака на Киев 29 мая была, предположительно, осуществлена с помощью ракет класса "Искандер". Ракеты летели по баллистической траектории.

"Они разных модификаций. "Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он пообещал впоследствии уточнить, каким именно видом вооружения был нанесен удар.

Все сбили

По информации руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко, все воздушные цели над столицей были сбиты.

"По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева не допущено", — подчеркнул Попко.

Напомним, что сегодня, 29 мая, днем российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли ракетами Киев.

В КМВА сообщили, что обломки сбитых ракет обнаружили в трех районах столицы, как на правом, так и на левом берегу Днепра.

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