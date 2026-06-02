РФ атакувала ЖК UNIT.Home у Києві: фоторепортаж
У Києві у вівторок, 2 червня, знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського масованого обстрілу. Наразі відомо про 79 травмованих. Зокрема, під ударом противника був Шевченківський район столиці.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків обстрілу Шевченківського району Києва, а детальніше про атаку розповіла кореспондентка Діана Шликова в ефірі День.LIVE.
Російський обстріл Києва 2 червня
Житловий комплекс UNIT.Home зазнав значних пошкоджень унаслідок нічної атаки. На місцях влучань і руйнувань продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Крім того, у Шевченківському районі постраждали ІТ-парк та медичні заклади, зокрема Росія практично знищила новий хірургічний центр, що відкрився лише на початку травня.
Правоохоронці підтвердили загибель двох жінок та чоловіка на цій локації. Крім того, ще 19 осіб перебувають у лікарні, в тому числі двоє дітей.
Мешканці пошкоджених багатоповерхових будинків оцінюють завдані збитки та намагаються оговтатися після пережитого.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на речницю КМВА, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 2 червня. Наразі відомо про пʼятьох жертв.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповідав про наслідки російського обстрілу столиці. Зокрема, пошкодження зафіксовані у різних районах міста.