РФ атакувала ЖК UNIT.Home у Києві: фоторепортаж

Наслідки російського обстрілу ЖК UNIT.Home. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 2 червня, знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського масованого обстрілу. Наразі відомо про 79 травмованих. Зокрема, під ударом противника був Шевченківський район столиці.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків обстрілу Шевченківського району Києва, а детальніше про атаку розповіла кореспондентка Діана Шликова в ефірі День.LIVE.

Російський обстріл Києва 2 червня

Житловий комплекс UNIT.Home зазнав значних пошкоджень унаслідок нічної атаки. На місцях влучань і руйнувань продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Наслідки російського обстрілу ЖК UNIT.Home. Фото: Новини.LIVE

Атака Росії на Київ 2 червня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у Шевченківському районі постраждали ІТ-парк та медичні заклади, зокрема Росія практично знищила новий хірургічний центр, що відкрився лише на початку травня.

Наслідки російського масованого обстрілу Києва 2 червня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Шевченківського району Києва. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці підтвердили загибель двох жінок та чоловіка на цій локації. Крім того, ще 19 осіб перебувають у лікарні, в тому числі двоє дітей.

Читайте також:

Пошкодження в Шевченківському районі Києва внаслідок обстрілу 2 червня. Фото: Новини.LIVE

Масований обстріл Києва. Фото: Новини.LIVE

Мешканці пошкоджених багатоповерхових будинків оцінюють завдані збитки та намагаються оговтатися після пережитого.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речницю КМВА, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 2 червня. Наразі відомо про пʼятьох жертв.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповідав про наслідки російського обстрілу столиці. Зокрема, пошкодження зафіксовані у різних районах міста.