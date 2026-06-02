Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Спикер КГВА: в Киеве могут запретить палатки в метро во время тревог

Спикер КГВА: в Киеве могут запретить палатки в метро во время тревог

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 18:56
Спикер КГВА: в Киеве могут запретить палатки в метро во время тревог
Люди разложили палатки на станции метро "Лукьяновская" в Киеве во время атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Киеве могут ввести ограничения на установку палаток в метро во время воздушных тревог. Причиной такого шага называют недостаток свободного пространства в укрытиях из-за длительного пребывания части людей с собственными вещами и снаряжением. Власти подчеркивают необходимость обеспечить доступ к безопасным местам для как можно большего количества жителей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, комментируя ситуацию в укрытиях во время ночных тревог.

Пресс-секретарь КГВА о палатках в метро и укрытиях

По словам пресс-секретаря КГВА, проблема с пространством в метро во время воздушных тревог становится все более ощутимой, поскольку часть киевлян обустраивает там временные места пребывания, в частности палатки.

"Относительно вместимости, то, как вы знаете, метрополитен - это транспортная и критическая инфраструктура. Трудно нам говорить об увеличении вместимости метрополитена. Но учитывая потребность, целесообразно пообщаться именно с руководством киевского метрополитена и исследовать такую возможность ситуацию размещения. Или определенные какие-то оптимальные ограничения для комфортности всех жителей, которые перемещаются в метрополитен. Этот вопрос можно поднять, обсудить, в том числе на общественных слушаниях и общественном совете города Киева, если такой вопрос требует решения...

Вопрос сложный, но чисто с точки зрения людей, которые находятся в укрытиях, то нужно максимально вести себя толерантно, для того, чтобы больше людей могли найти себе место во время воздушной тревоги и быть в безопасности", — объяснила Екатерина Поп.

Читайте также:

В КГВА отмечают, что решение о возможных ограничениях пока прорабатывается, а окончательный формат регулирования еще не утвержден.

Новини.LIVE информировали, что в Киеве возросло количество погибших в результате массированной российской атаки, произошедшей в ночь на 2 июня. По официальным данным, сейчас подтверждено пять смертей, а по городу зафиксированы десятки повреждений в разных районах. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий ударов РФ.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве в результате массированной российской атаки 2 июня существенно возросло количество пострадавших, сейчас известно о десятках травмированных. В Шевченковском районе значительным разрушениям подвергся жилой комплекс UNIT.Home, а также пострадали ІТ-парк и медицинские учреждения. Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов на местах попаданий.

Киев метро воздушная тревога эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации