Спикер КГВА: в Киеве могут запретить палатки в метро во время тревог

Люди разложили палатки на станции метро "Лукьяновская" в Киеве во время атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Киеве могут ввести ограничения на установку палаток в метро во время воздушных тревог. Причиной такого шага называют недостаток свободного пространства в укрытиях из-за длительного пребывания части людей с собственными вещами и снаряжением. Власти подчеркивают необходимость обеспечить доступ к безопасным местам для как можно большего количества жителей.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп, комментируя ситуацию в укрытиях во время ночных тревог.

Пресс-секретарь КГВА о палатках в метро и укрытиях

По словам пресс-секретаря КГВА, проблема с пространством в метро во время воздушных тревог становится все более ощутимой, поскольку часть киевлян обустраивает там временные места пребывания, в частности палатки.

"Относительно вместимости, то, как вы знаете, метрополитен - это транспортная и критическая инфраструктура. Трудно нам говорить об увеличении вместимости метрополитена. Но учитывая потребность, целесообразно пообщаться именно с руководством киевского метрополитена и исследовать такую возможность ситуацию размещения. Или определенные какие-то оптимальные ограничения для комфортности всех жителей, которые перемещаются в метрополитен. Этот вопрос можно поднять, обсудить, в том числе на общественных слушаниях и общественном совете города Киева, если такой вопрос требует решения...

Вопрос сложный, но чисто с точки зрения людей, которые находятся в укрытиях, то нужно максимально вести себя толерантно, для того, чтобы больше людей могли найти себе место во время воздушной тревоги и быть в безопасности", — объяснила Екатерина Поп.

В КГВА отмечают, что решение о возможных ограничениях пока прорабатывается, а окончательный формат регулирования еще не утвержден.

