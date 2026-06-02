Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві зросла кількість жертв після російського обстрілу

У Києві зросла кількість жертв після російського обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 10:31
У Києві зросла кількість жертв після російського обстрілу
Термінова новина

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 2 червня. Наразі відомо про пʼятьох жертв. Противник бив по столиці різними типами ракет та дронів.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.

Російський обстріл Києва 2 червня

"Кількість загиблих зросла до пʼяти осіб внаслідок нічної атаки", — зазначила Поп.

У столиці після нічної атаки зафіксовано понад 35 місць пошкоджень у восьми районах міста.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків та гасіння пожеж на промислових і житлових об’єктах.

Читайте також:

"Після завершення робіт із ліквідації зможемо сказати про масштаби, наскільки пошкоджена житлова інфраструктура і чи є пошкодження в системах життєзабезпечення столиці", — пояснила речниця КМВА.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у ніч проти 2 червня Росія масовано атакувала столицю ракетами та дронами. Пошкодження фіксують у різних районах.

Внаслідок російської масованої атаки у Києві перекрили декілька вулиць. Людей закликають взяти це до уваги під час планування маршруту.

Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації