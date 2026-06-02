У Києві зросла кількість жертв після російського обстрілу

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 2 червня. Наразі відомо про пʼятьох жертв. Противник бив по столиці різними типами ракет та дронів.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.

Російський обстріл Києва 2 червня

"Кількість загиблих зросла до пʼяти осіб внаслідок нічної атаки", — зазначила Поп.

У столиці після нічної атаки зафіксовано понад 35 місць пошкоджень у восьми районах міста.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків та гасіння пожеж на промислових і житлових об’єктах.

"Після завершення робіт із ліквідації зможемо сказати про масштаби, наскільки пошкоджена житлова інфраструктура і чи є пошкодження в системах життєзабезпечення столиці", — пояснила речниця КМВА.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у ніч проти 2 червня Росія масовано атакувала столицю ракетами та дронами. Пошкодження фіксують у різних районах.

Внаслідок російської масованої атаки у Києві перекрили декілька вулиць. Людей закликають взяти це до уваги під час планування маршруту.