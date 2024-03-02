Редакція Новини.LIVE підтримала акцію "Гроші на ЗСУ" у Києві

Редакція Новини.LIVE на акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Кілька сотень протестувальників зібралися у суботу, 2 березня, під будівлею Київської міської державної адміністрації, вимагаючи від міської влади виділити кошти на Збройні сили України. Колектив Новини.LIVE також приєднався до акції і взяв у ній активну участь.

Подробиці акції протесту в ексклюзивному репортажі Новини.LIVE.

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Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Виділіть гроші на ЗСУ

Значна кількість людей зібралася під стінами КМДА, щоб вимагати у влади столиці виділити кошти на ЗСУ. Учасники акції тримали в руках плакати з гаслами "Мене захищає ЗСУ, а не бруківка", "Озброєння, інклюзія, прозорість", "Де ваша гідність КМДА?" і так далі.

Вимоги киян лишаються незмінними — спрямовувати більше коштів на потреби українських захисників, а не на благоустрій міста.

Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Серед учасників протесту був і колектив редакції Новини.LIVE, співробітники якого тримали в руках плакати з інформацією про витрати КМДА на бруківку в столиці під час повномасштабної війни.

"Сьогодні під стінами КМДА традиційна акція "Гроші на ЗСУ" і ми з колегами прийшли підтримати киян усім колективом. На наших плаках інформація, скільки місто витратило на дороги та розв'язки. Ми вимагаємо, щоб гроші в першу чергу ішли на ЗСУ", — розповіла журналістка Новини.LIVE Антонина Карташева.

Співробітники Новини.LIVE на акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Співробітники Новини.LIVE на акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Колектив Новини.LIVE на акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Акція "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

Під час акції Хрещатиком везли тіло полеглого Героя. У знак вдячності і пошани люди опустилися на коліна перед поховальним кортежем.

Аналогічна акція пройшла під стінами КМДА у суботу, 24 лютого. Активісти вимагали більше коштів на потреби армії.

Раніше ми повідомляли, що у Львові під Ратушею у суботу, 24 лютого, зібралися активісти. Вони провели акцію "Гроші на ЗСУ".