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Редакция Новини.LIVE поддержала акцию "Деньги на ВСУ" в Киеве

2 марта 2024 11:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Редакция Новини.LIVE поддержала акцию "Деньги на ВСУ" в Киеве
Редакция Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Несколько сотен протестующих собрались в субботу, 2 марта, под зданием Киевской городской государственной администрации, требуя от городских властей выделить средства на Вооруженные силы Украины. Коллектив Новини.LIVE также присоединился к акции и принял в ней активное участие.

Подробности акции протеста в эксклюзивном репортаже Новини.LIVE.

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Акция "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Выделите деньги на ВСУ

Значительное количество людей собралось под стенами КГГА, чтобы потребовать у властей столицы выделить средства на ВСУ. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "Меня защищает ВСУ, а не брусчатка", "Вооружение, инклюзия, прозрачность", "Где ваше достоинство КГГА?" и так далее.

Требования киевлян остаются неизменными — направлять больше на нужды украинских защитников, а не на благоустройство города.

деньги на ВСУ
Акция "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Среди протестующих был и коллектив редакции Новини.LIVE, сотрудники которого держали в руках плакаты с информацией о расходах КГГА на мостовую в столице во время полномасштабной войны.

"Сегодня под стенами КГГА традиционная акция "Деньги на ВСУ" и мы с коллегами пришли поддержать киевлян всем коллективом. На наших плакатах информация, сколько город потратил на дороги и развязки. Мы требуем, чтобы деньги в первую очередь шли на ВСУ", — рассказала журналист Новини.LIVE Антонина Карташева.

деньги на ВСУ
Сотрудники Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
деньги на ВСУ
Сотрудники Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
деньги на ВСУ
Коллектив Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
деньги
Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE
ЗСУ
Акция "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Во время акции по Крещатику везли тело павшего Героя. В знак благодарности и уважения люди опустились на колени перед погребальным кортежем.

Аналогичная акция прошла у стен КГГА в субботу, 24 февраля. Активисты требовали больше средств на нужды армии.

Ранее мы сообщали, что во Львове под Ратушей в субботу, 24 февраля, собрались активисты . Они провели акцию "Деньги на ВСУ".

Киев
ВСУ
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деньги
Украина

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