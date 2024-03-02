Редакция Новини.LIVE поддержала акцию "Деньги на ВСУ" в Киеве

Редакция Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Несколько сотен протестующих собрались в субботу, 2 марта, под зданием Киевской городской государственной администрации, требуя от городских властей выделить средства на Вооруженные силы Украины. Коллектив Новини.LIVE также присоединился к акции и принял в ней активное участие.

Подробности акции протеста в эксклюзивном репортаже Новини.LIVE.

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Акция "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Выделите деньги на ВСУ

Значительное количество людей собралось под стенами КГГА, чтобы потребовать у властей столицы выделить средства на ВСУ. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "Меня защищает ВСУ, а не брусчатка", "Вооружение, инклюзия, прозрачность", "Где ваше достоинство КГГА?" и так далее.

Требования киевлян остаются неизменными — направлять больше на нужды украинских защитников, а не на благоустройство города.

Акция "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Среди протестующих был и коллектив редакции Новини.LIVE, сотрудники которого держали в руках плакаты с информацией о расходах КГГА на мостовую в столице во время полномасштабной войны.

"Сегодня под стенами КГГА традиционная акция "Деньги на ВСУ" и мы с коллегами пришли поддержать киевлян всем коллективом. На наших плакатах информация, сколько город потратил на дороги и развязки. Мы требуем, чтобы деньги в первую очередь шли на ВСУ", — рассказала журналист Новини.LIVE Антонина Карташева.

Сотрудники Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Сотрудники Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Коллектив Новини.LIVE на акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Акция "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Во время акции по Крещатику везли тело павшего Героя. В знак благодарности и уважения люди опустились на колени перед погребальным кортежем.

Аналогичная акция прошла у стен КГГА в субботу, 24 февраля. Активисты требовали больше средств на нужды армии.

Ранее мы сообщали, что во Львове под Ратушей в субботу, 24 февраля, собрались активисты . Они провели акцию "Деньги на ВСУ".