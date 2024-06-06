Рейтинг доверия к Кличко падает — в чем причина

Виталий Кличко. Фото: УНИАН

За текущий год поддержка киевлянами мэра столицы Виталия Кличко существенно упала. Ряд опрошенных полностью не одобряет его работу на посту городского головы Киева.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенного с 13 апреля по 14 мая.

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Как показал опрос, 21% киевлян недовольны столичным председателем, а 8% его полностью поддерживают.

Результаты опроса. Источник: соцгруппа "Рейтинг"

В то же время 35% респондентов ответили, что "скорее одобряют" работу Кличко, а 25% — "не одобряют". 12% киевлян не смогли ответить.

Таким образом, сравнивая результаты соцопроса за 2023 и 2024 годы, поддержка Виталия Кличко упала до коэффициента 1,3.

Результаты опроса. Источник: соцгруппа "Рейтинг"

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что на коммунальных предприятиях Киева остро не хватает мужчин, поскольку часть людей уехала из города, а остальных мобилизовали.

Также мэр столицы сообщал, что Киев принял механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса в сфере изготовления и ремонта беспилотников.