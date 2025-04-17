Розміщення реклами у Києві за 135 доларів — правоохоронці викрили корупційну схему

Рекламна вивіска пункту обміну валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за фактом одержання грошей за вплив на посадових осіб КП "Київреклама" та Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Фігурант хотів заробити на рекламі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у четвер, 17 квітня.

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Деталі схеми

Згідно з матеріалами слідства, підприємець звернувся до 31-річного чоловіка з проханням допомогти отримати дозвіл на розміщення рекламних вивісок для обмінників.

Підозрюваний запропонував встановити рекламу без офіційного оформлення, попередивши, що її можуть демонтувати працівники комунального підприємства. Водночас він запевнив, що за 135 доларів на місяць за кожну вивіску комунальники закриватимуть очі на порушення.

"Іншим варіантом розміщення реклами є отримання офіційного дозволу на розміщення рекламних вивісок відповідно до законодавства. Вартість таких послуг — 3 000 доларів за кожну рекламну конструкцію", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі додали, що ділка затримали під час отримання 17 000 гривень за безперешкодне розміщення трьох рекламних засобів та 1500 доларів, так званого авансу за погодження розміщення реклами офіційно.



"Встановлюються інші особи, причетні до незаконної схеми, зокрема серед посадових осіб КП "Київреклама", — підсумували правоохоронці.

Раніше у Києві викрили керівника комунального підприємства на вимаганні хабаря у розмірі 40 тисяч гривень за зйомку рекламного ролика.

А посадовця одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської районної державної адміністрації Києва викрили на систематичному отриманні хабарів.