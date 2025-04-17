Размещение рекламы в Киеве за 135 долларов - правоохранители разоблачили коррупционную схему

Рекламная вывеска пункта обмена валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине по факту получения денег за влияние на должностных лиц КП "Киевреклама" и Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Фигурант хотел заработать на рекламе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в четверг, 17 апреля.

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Детали схемы

Согласно материалам следствия, предприниматель обратился к 31-летнему мужчине с просьбой помочь получить разрешение на размещение рекламных вывесок для обменников.

Подозреваемый предложил установить рекламу без официального оформления, предупредив, что ее могут демонтировать работники коммунального предприятия. В то же время он заверил, что за 135 долларов в месяц за каждую вывеску коммунальщики будут закрывать глаза на нарушения.

"Другим вариантом размещения рекламы является получение официального разрешения на размещение рекламных вывесок в соответствии с законодательством. Стоимость таких услуг — 3 000 долларов за каждую рекламную конструкцию", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре добавили, что дельца задержали во время получения 17 000 гривен за беспрепятственное размещение трех рекламных средств и 1500 долларов, так называемого аванса за согласование размещения рекламы официально.



"Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной схеме, в частности среди должностных лиц КП "Киевреклама", — подытожили правоохранители.

Ранее в Киеве разоблачили руководителя коммунального предприятия на вымогательстве взятки в размере 40 тысяч гривен за съемку рекламного ролика.

А чиновника одного из отделов Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской районной государственной администрации Киева разоблачили на систематическом получении взяток.