Посадовець Деснянської РДА Києва торгував дозволами на МАФи

Затримання чиновника Київської РДА. Фото: Київська міська прокуратура

Посадовця одного з відділів Управління благоустрою та підприємництва Деснянської районної державної адміністрації Києва викрили на систематичному отриманні хабарів за дозвіл на нелегальну торгівлю. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Як встановили слідчі, службовець організував схему, за якою підприємці могли розміщувати торгові точки у Деснянському районі без оформлення жодних дозволів. За кожну точку посадовець вимагав щомісячно по 500 доларів США.

Затримання чиновника Деснянської РДА в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Цікаво, що чиновник пропонував "акції". Якщо підприємець, наприклад, мав декілька точок — чиновник був готовий дати знижку хабаря на 100 доларів.

Правоохоронці задокументували низку фактів передачі коштів. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди перевищила 115 тисяч гривень. Затримання посадовця відбулося безпосередньо під час отримання грошей.

Нагадаємо, кілька днів тому голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що в столиці затримали чиновника Василя Біньковського безпосередньо під час отримання ним хабаря.

Також у Києві ДБР викрило директора приватного підприємця, який вимагав платити йому хабарі за перемогу в тендері.

Також у Києві вчора, 16 квітня, викрили злочинну групу, яка організувала фіктивну торгівлю торфом за значно нижчими цінами.