Кличко хоче повернути Києву можливість ремонтувати міст Патона

Міст Патона у Києві. Фото: соцмережі

Київська міська влада планує повернути собі повноваження щодо ремонту аварійного мосту Патона у Києві. Зауважимо, що цей міст в аварійному стані з 2017 року і працює в обмеженому режимі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтервʼю "Київ 24".

Реклама

Читайте також:

Кличко про ремонт мосту Патона

Нагадаємо, що у 2021 році столиця передала міст для ремонту у проєкт "Велике будівництво". Замовником цих робіт визначена Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. У січні 2023 року згідно з розпорядженням КМДА комунальна корпорація Київавтодор офіційно віддала функції замовника, але ремонт цього стратегічного мосту досі не розпочався.

"За цей час нічого не зроблено, на жаль, і міст знаходиться в аварійному стані. Ми зменшили навантаження на міст, обмеживши рух транспорту по мосту Патона", — сказав мер Києва.

А також додав, що КМДА намагається повернути повноваження на ремонт.

Міст Патона у Києві. Фото: Вечірній Київ

"І зараз, якщо держава, розуміючи складні часи й нестачу фінансів, (не може займатися цим питанням, — Ред.), ми намагаємося повернути (міст, — Ред.) до міста Києва, де ми зможемо. Ми вже провели багато розмов з нашими партнерами, іноземними партнерами, які готові долучитися до реконструкції мосту Патона, який, на жаль, знаходиться в такому складному технічному стані", — сказав Кличко.

Зауважимо, що міст Патона у Києві знаходиться в аварійному стані з 2017 року, працює в обмеженому режимі — там заборонено проїзд крайніми смугами.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року міська влада зверталася до уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через Дніпро для уникнення аварійних ситуацій. У зверненні зазначалося, що столична адміністрація неодноразово зверталася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту, оскільки він має стратегічне значення для Києва. Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено.

У листопаді 2024 року у КМДА повідомили, що міська влада веде діалог з урядом, Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі місту права на ремонт мосту.

Наразі офіційно міст Патона знаходиться у підпорядкуванні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше ми інформували, що у середу, 21 травня, кияни забили на сполох через "руйнування" мосту Патона.

Також ми писали, що міст Патона у Києві перебуває у критичному стані й може впасти.