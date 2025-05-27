Кличко хочет вернуть Киеву возможность ремонтировать мост Патона

Мост Патона в Киеве. Фото: соцсети

Киевская городская власть планирует вернуть себе полномочия по ремонту аварийного моста Патона в Киеве. Заметим, что этот мост в аварийном состоянии с 2017 года и работает в ограниченном режиме.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью "Київ 24".

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Кличко о ремонте моста Патона

Напомним, что в 2021 году столица передала мост для ремонта в проект "Большая стройка". Заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года согласно распоряжению КГГА коммунальная корпорация Киевавтодор официально отдала функции заказчика, но ремонт этого стратегического моста до сих пор не начался.

"За это время ничего не сделано, к сожалению, и мост находится в аварийном состоянии. Мы уменьшили нагрузку на мост, ограничив движение транспорта по мосту Патона", — сказал мэр Киева.

А также добавил, что КГГА пытается вернуть полномочия на ремонт.

Мост Патона в Киеве. Фото: Вечерний Киев

"И сейчас, если государство, понимая сложные времена и недостаток финансов, (не может заниматься этим вопросом, — Ред.), мы пытаемся вернуть (мост, — Ред.) в город Киев, где мы сможем. Мы уже провели много разговоров с нашими партнерами, иностранными партнерами, которые готовы присоединиться к реконструкции моста Патона, который, к сожалению, находится в таком сложном техническом состоянии", — сказал Кличко.

Заметим, что мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии с 2017 года, работает в ограниченном режиме — там запрещен проезд крайними полосами.

Напомним, что в августе 2024 года городские власти обращались к правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через Днепр во избежание аварийных ситуаций. В обращении отмечалось, что столичная администрация неоднократно обращалась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста, поскольку он имеет стратегическое значение для Киева. Однако в течение двух лет никаких работ для улучшения состояния сооружения не проведено.

В ноябре 2024 года в КГГА сообщили, что городские власти ведут диалог с правительством, Агентством восстановления и Министерством развития общин и территорий о передаче городу права на ремонт моста.

Сейчас официально мост Патона находится в подчинении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Ранее мы информировали, что в среду, 21 мая, киевляне забили тревогу из-за "разрушения" моста Патона.

Также мы писали, что мост Патона в Киеве находится в критическом состоянии и может упасть.