Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві сталася масштабна ДТП — пошкоджено авто патрульної поліції arrow

У Києві сталася масштабна ДТП — пошкоджено авто патрульної поліції

28 жовтня 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві сталася масштабна ДТП — пошкоджено авто патрульної поліції
Місце ДТП у Києві. Фото: OBOZ.UA
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 28 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Попередньо, минулося без постраждалих. 

Про це повідомляє видання OBOZ.UA.

Читайте також:

ДТП у Києві

Повідомляється, що ДТП сталася у Голосіївському районі столиці, за адресою Васильківська, 6.

Там зіштовхнулися чотири автомобілі. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції. 

Наразі, на місці аварії працює поліція. Попередньо, минулося без травмованих.

ДТП в Києві
Місце ДТП у Києві. Фото: OBOZ.UA

Наслідки негоди в Києві

Нагадаємо, що 28 жовтня через негоду в Києві ускладнений дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати. 

Додамо, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. У ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

У зв'язку з цим ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. Сьогодні, 28 жовтня, столицю України накрила негода. Там зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі