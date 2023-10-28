У Києві сталася масштабна ДТП — пошкоджено авто патрульної поліції

Місце ДТП у Києві. Фото: OBOZ.UA

У суботу, 28 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Попередньо, минулося без постраждалих.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA.

Читайте також:

ДТП у Києві

Повідомляється, що ДТП сталася у Голосіївському районі столиці, за адресою Васильківська, 6.

Там зіштовхнулися чотири автомобілі. Як відомо, постраждала також автівка патрульної поліції.

Наразі, на місці аварії працює поліція. Попередньо, минулося без травмованих.

Місце ДТП у Києві. Фото: OBOZ.UA

Наслідки негоди в Києві

Нагадаємо, що 28 жовтня через негоду в Києві ускладнений дорожній рух. Через повалені дерева в деяких місцях неможливо проїхати.

Додамо, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. У ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

У зв'язку з цим ДТЕК попередило про можливі відключення електроенергії в Києві. Сьогодні, 28 жовтня, столицю України накрила негода. Там зафіксовано пориви вітру до 25 м/с.