Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

Українські військові на блокпосту. Фото: depositphotos

Сьогодні, 30 жовтня, на в'їзді до Києва на кількох ділянках дороги є затори. Водіям доведеться зачекати.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 30 жовтня на в'їздах до столиці України затори фіксуються на невеликому проміжку дороги. Якщо їхати з Броварів, то потрапити до Києва можна за 46 хвилин. Автомобільна черга сформувалася по дорозі поблизу Биківні, також біля метро Лісова та до моста на правий берег Києва.

Затори на в'їзді до Києва 30 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то водіям також доведеться постояти в заторах. Станом на ранок там автомобільна черга сформувалася на ділянці траси до Теремків, біля Іподрому, Виставкового центру та Голосіївської. Потрапити до столиці можна за 41 хвилину.

Затори на в'їзді до Києва 30 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з основних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автомобілі інколи можуть довго перебувати в чергах.

Нагадаємо, що у суботу, 28 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Попередньо минулося без постраждалих.

А 27 жовтня суд продовжив арешт ще на 60 діб для екссудді Олексія Тандира. Його обвинувачують у смерті нацгвардійця Вадима Бондаренка під час ДТП у травні на блокпості.