Ремонт Дегтяровского моста — в Киеве километровые пробки
Из-за ремонта Дегтяровского моста в Киеве километровые пробки. Водители тянутся у них от метро Дорогожичи.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пробки в Киеве
По состоянию на 30 октября в Киеве в результате ремонта Дегтяровского моста возникли километровые пробки. Очереди из авто тянутся от Метро Дорогожичи.
Киевляне возмущаются, что вынуждены так долго стоять в пробках и говорят, что не готовы к этому, ведь все дела приходится отложить.
"Что касается этих пробок, мы можем сказать, что никуда не успеваем, когда нужно быть вовремя. Видите, что происходит", — говорит одна из стоящих в пробке водителей.
В то же время местные жители говорят, что ремонт моста сейчас актуален.
Напомним, сегодня на улице Данченко в Киеве женщина на авто снесла столб, в результате чего пострадали еще два автомобиля.
Кроме того, 28 октября в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как известно, пострадал также автомобиль патрульной полиции.
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