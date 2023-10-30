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Ремонт Дегтяровского моста — в Киеве километровые пробки

30 октября 2023 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ремонт Дегтяровского моста — в Киеве километровые пробки
Пробки в Киеве из-за ремонта Дегтяровского моста. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за ремонта Дегтяровского моста в Киеве километровые пробки. Водители тянутся у них от метро Дорогожичи.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки в Киеве

По состоянию на 30 октября в Киеве в результате ремонта Дегтяровского моста возникли километровые пробки. Очереди из авто тянутся от Метро Дорогожичи.

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Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевляне возмущаются, что вынуждены так долго стоять в пробках и говорят, что не готовы к этому, ведь все дела приходится отложить.

"Что касается этих пробок, мы можем сказать, что никуда не успеваем, когда нужно быть вовремя. Видите, что происходит", — говорит одна из стоящих в пробке водителей.

В то же время местные жители говорят, что ремонт моста сейчас актуален.

Напомним, сегодня на улице Данченко в Киеве женщина на авто снесла столб, в результате чего пострадали еще два автомобиля.

Кроме того, 28 октября в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Как известно, пострадал также автомобиль патрульной полиции.

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