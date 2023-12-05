Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ремонт Кільцевої дороги в Києві затримується — "Київавтодор" назвав причини arrow

Ремонт Кільцевої дороги в Києві затримується — "Київавтодор" назвав причини

5 грудня 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ремонт Кільцевої дороги в Києві затримується — "Київавтодор" назвав причини
Початок ремонту Кільцевої дороги в Києві. фото: міський портал Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ремонт Кільцевої дороги Києва, який розпочався наприкінці вересня, планували завершити до 1 грудня. Однак, несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею затримують цей процес.

Про це повідомляє міський портал Києва.

Читайте також:

Ремонт Кільцевої дороги у Києві

Як відомо, рух транспорту обмежено на двох смугах ділянки, а також на лівому повороті з Кільцевої на вулицю Миколи Трублаїні та з вулиці Миколи Трублаїні на Кільцеву. Відновити рух планують наприкінці цього року.

"Через несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею, що призвело до затримки постачання матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші, рух цією ділянкою планується відкрити наприкінці 2023 року", — розповідають у "Київавтодор".

Ремонт Кільцевої дороги у Києві
Ділянка, на якій триває ремонт. Фото: міський портал Києва

Що ремонтують на Кільцевій

Як відомо, у межах ремонту відбувається процес влаштування нової системи дощової каналізації. Запевняють, що це дозволить збільшити пропускну спроможність води під час опадів і не допустить підтоплення.

Окрім цього, дорожники прокладають мережу зовнішнього освітлення з опорами із сучасними енергоощадними LED-світильниками. Також влаштовують щебеневу основу для подальшого асфальтування ділянки. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відкрив нову ділянку Великої кільцевої дороги в Києві сьогодні, 5 грудня. Розпочався рух транспорту частиною дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі