Ремонт Кільцевої дороги в Києві затримується — "Київавтодор" назвав причини
Ремонт Кільцевої дороги Києва, який розпочався наприкінці вересня, планували завершити до 1 грудня. Однак, несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею затримують цей процес.
Про це повідомляє міський портал Києва.
Ремонт Кільцевої дороги у Києві
Як відомо, рух транспорту обмежено на двох смугах ділянки, а також на лівому повороті з Кільцевої на вулицю Миколи Трублаїні та з вулиці Миколи Трублаїні на Кільцеву. Відновити рух планують наприкінці цього року.
"Через несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею, що призвело до затримки постачання матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші, рух цією ділянкою планується відкрити наприкінці 2023 року", — розповідають у "Київавтодор".
Що ремонтують на Кільцевій
Як відомо, у межах ремонту відбувається процес влаштування нової системи дощової каналізації. Запевняють, що це дозволить збільшити пропускну спроможність води під час опадів і не допустить підтоплення.
Окрім цього, дорожники прокладають мережу зовнішнього освітлення з опорами із сучасними енергоощадними LED-світильниками. Також влаштовують щебеневу основу для подальшого асфальтування ділянки.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відкрив нову ділянку Великої кільцевої дороги в Києві сьогодні, 5 грудня. Розпочався рух транспорту частиною дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.
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