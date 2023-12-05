Ремонт Кільцевої дороги в Києві затримується — "Київавтодор" назвав причини

Початок ремонту Кільцевої дороги в Києві. фото: міський портал Києва

Ремонт Кільцевої дороги Києва, який розпочався наприкінці вересня, планували завершити до 1 грудня. Однак, несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею затримують цей процес.

Про це повідомляє міський портал Києва.

Читайте також:

Ремонт Кільцевої дороги у Києві

Як відомо, рух транспорту обмежено на двох смугах ділянки, а також на лівому повороті з Кільцевої на вулицю Миколи Трублаїні та з вулиці Миколи Трублаїні на Кільцеву. Відновити рух планують наприкінці цього року.

"Через несприятливі погодні умови та блокування вантажів на кордоні з Польщею, що призвело до затримки постачання матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші, рух цією ділянкою планується відкрити наприкінці 2023 року", — розповідають у "Київавтодор".

Ділянка, на якій триває ремонт. Фото: міський портал Києва

Що ремонтують на Кільцевій

Як відомо, у межах ремонту відбувається процес влаштування нової системи дощової каналізації. Запевняють, що це дозволить збільшити пропускну спроможність води під час опадів і не допустить підтоплення.

Окрім цього, дорожники прокладають мережу зовнішнього освітлення з опорами із сучасними енергоощадними LED-світильниками. Також влаштовують щебеневу основу для подальшого асфальтування ділянки.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відкрив нову ділянку Великої кільцевої дороги в Києві сьогодні, 5 грудня. Розпочався рух транспорту частиною дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.