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Ремонт Кольцевой дороги в Киеве задерживается — "Киевавтодор" назвал причины

5 декабря 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ремонт Кольцевой дороги в Киеве задерживается — "Киевавтодор" назвал причины
Начало ремонта Кольцевой дороги в Киеве. фото: городской портал Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ремонт Кольцевой дороги Киева, начавшийся в конце сентября, планировали завершить до 1 декабря. Однако неблагоприятные погодные условия и блокировка грузов на границе с Польшей задерживают этот процесс.

Об этом сообщает городской портал Киева.

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Ремонт Кольцевой дороги в Киеве

Как известно, движение транспорта ограничено на двух полосах участка, а также на левом повороте с Кольцевой на улицу Николая Трублаини и улицы Николая Трублаини на Кольцевую. Возобновить движение планируют в конце этого года.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и блокировки грузов на границе с Польшей, что привело к задержке поставок материалов для изготовления асфальтобетонной смеси, движение по этому участку планируется открыть в конце 2023 года", — рассказывают в "Киевавтодор".

Ремонт Кольцевой дороги в Киеве
Участок, на котором идет ремонт. Фото: городской портал Киева

Что ремонтируют на Кольцевой

Как известно, в рамках ремонта происходит процесс устройства новой системы дождевой канализации. Уверяют, что это позволит увеличить пропускную способность воды в осадки и не допустит подтопления.

Кроме того, дорожники прокладывают сеть внешнего освещения с опорами с современными энергосберегающими LED-светильниками. Также устраивают щебеночное основание для дальнейшего асфальтирования участка.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве сегодня, 5 декабря. Началось движение транспорта по части дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.

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