Ремонт Кольцевой дороги в Киеве задерживается — "Киевавтодор" назвал причины
Ремонт Кольцевой дороги Киева, начавшийся в конце сентября, планировали завершить до 1 декабря. Однако неблагоприятные погодные условия и блокировка грузов на границе с Польшей задерживают этот процесс.
Об этом сообщает городской портал Киева.
Ремонт Кольцевой дороги в Киеве
Как известно, движение транспорта ограничено на двух полосах участка, а также на левом повороте с Кольцевой на улицу Николая Трублаини и улицы Николая Трублаини на Кольцевую. Возобновить движение планируют в конце этого года.
"Из-за неблагоприятных погодных условий и блокировки грузов на границе с Польшей, что привело к задержке поставок материалов для изготовления асфальтобетонной смеси, движение по этому участку планируется открыть в конце 2023 года", — рассказывают в "Киевавтодор".
Что ремонтируют на Кольцевой
Как известно, в рамках ремонта происходит процесс устройства новой системы дождевой канализации. Уверяют, что это позволит увеличить пропускную способность воды в осадки и не допустит подтопления.
Кроме того, дорожники прокладывают сеть внешнего освещения с опорами с современными энергосберегающими LED-светильниками. Также устраивают щебеночное основание для дальнейшего асфальтирования участка.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве сегодня, 5 декабря. Началось движение транспорта по части дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.
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