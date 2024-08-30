Ремонт метро за завищеними цінами — повідомлено про підозру директору фірми, пов'язаної з екскерівником метрополітену

Лінія метрополітену в Києві. Фото: поліція Києва

Поліцейські Києва повідомили про підозру директору будівельної компанії. Правоохоронці вважають, під час ремонту "Святошинсько-Броварської" лінії столичного метрополітену вона завищила ціни на 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у п’ятницю, 30 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

Як йдеться в повідомленні, директор фірми-підрядника за завищеною ціною закупив кабельно-провідникову продукцію для здійснення капітального ремонту в тунелі метро.

За даними слідчих управління поліції у метрополітені, у 2022 році між Київським метрополітеном та будівельною фірмою було укладено договори щодо розроблення проєктної документації капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену та безпосередньо виконання ремонтних робіт.

Підрядник був зобов'язаний здійснити капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії та закупити матеріали, вироби, конструкції та обладнання для проведення ремонту.

Проте, за даними правоохоронців, директор компанії вирішив привласнити гроші Київського метрополітену та завищив в актах приймання виконаних будівельних робіт вартість кабельно-провідникової продукції. Потім підписав документи.

Внаслідок цього метрополітен переплатив підряднику понад 60 мільйонів гривень.