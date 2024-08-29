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У Києві на колії метро впала людина — як рухатимуться потяги

29 серпня 2024 22:53
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Києві пасажир впав на колії метро — рух потягів зупиняли
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Києві на станції метро "Університет" один з пасажирів опинився на колії. Рух поїздів на "червоній" лінії метро був частково обмежений.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у четвер, 29 серпня.

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Через ситуацію станції "Театральна" і "Університет" були тимчасово закриті для входу пасажирів. Поїзди курсували лише між станціями "Академмістечко" та "Вокзальна", а також "Хрещатик" та "Лісова".

Згодом в КМДА повідомили, що пасажир живий, та оголосили відновлення руху поїздів "червоною" лінією метро у звичайному режимі.

Повідомлення КМДА. Фото: скриншот
Повідомлення КМДА. Фото: скриншот

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